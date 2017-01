À l’intérieur de la boîte

La pièce Siri en est à sa troisième mouture et continue ses recherches. D’abord présentée à l’OFFTA en 2015, puis au FTA l’été dernier, elle poursuit, dans une approche exploratoire, son étude de l’assistante personnelle des utilisateurs d’Apple en la confrontant aux questions et réflexions de la comédienne Laurence Dauphinais sur les planches de la salle Jean-Claude-Germain du Théâtre d’Aujourd’hui. Non seulement des éléments de l’histoire ont-ils été modifiés au fil des versions, mais, puisque Siri est changeante, elle maintient le caractère unique de chaque représentation.

Seule en scène, Laurence Dauphinais s’adresse d’abord au public pour lui révéler une partie de ses goûts, de sa personnalité. Elle se tourne ensuite vers un iPhone pour discuter avec Siri, sa partenaire de jeu, à qui elle se révèle davantage en suivant les directives d’Apple : « Parlez à Siri comme vous le feriez à un ami. » Par la suite, la comédienne retourne habilement l’impératif vers la machine en lui demandant de lui parler, de lui parler d’elle-même.

En apparence, Siri refuse de se révéler à celle qu’elle appelle tout simplement Laurence. La comédienne poursuit néanmoins son enquête et sa recherche d’interaction pendant que Siri fuit constamment en détournant ses questions. Les limites de la compréhension de Siri, sa propension à fournir des réponses pratiques, ses innombrables contradictions et sa surprenante répartie provoquent autant de moments franchement comiques. La retenue de l’assistante lui dessine un caractère, en plus de nourrir la curiosité de Laurence envers elle. Tranquillement, l’intérêt de Laurence s’estompe pour laisser place à la frustration, puis à la colère et à l’exaspération. Une inexplicable fascination persiste cependant, et se transmet à la salle.

Évoluant autour d’une haute structure rectangulaire dotée d’un écran sur lequel sont projetées des images du téléphone, Laurence revient ponctuellement vers les spectateurs. Elle partage des informations sur l’invention de Siri, ses pensées sur la nature de cette intelligence artificielle, ainsi que les étapes marquantes d’une quête identitaire bien personnelle. Cette dernière sert de contrepoint à l’étude de la personnalité de Siri, en plus de bâtir un parallèle qui alimente nos tendances anthropomorphiques.

Grâce à une série de tableaux, la pièce esquisse certains contours de l’identité de Siri. Elle propose quelques images fortes, sans miser tout à fait sur le déploiement scénique des possibilités esthétiques des téléphones dits intelligents. Le spectacle s’appuie sur une part d’improvisation et fait de Siri un personnage à l’intérieur d’une trame dramatique, mais ne se fonde ni sur un vertige performatif assumé ni sur une construction fictionnelle intégrant le caractère de l’assistante personnelle. La pièce choisit plutôt de rester près de cette petite boîte si familière ; le iPhone où Siri siège. Sans soulever de questions pouvant approfondir le sujet, le spectacle réussit toutefois à apprivoiser la déroutante absence de cette étrange présence, à lui conférer un mystère parfois inquiétant, et à mettre en jeu ce qu’il y aurait de vivant dans cet être inanimé.