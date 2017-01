Nuit «Blanche» avec Barbe bleue

Seule à la maison avec son frère bébé Benoît, Blanche Beaulieu (Élodie Grenier) est heureuse de voir ses parents partir pour la soirée. Dès que son frangin se sera endormi dans son berceau, elle pourra écouter son émission préférée, Anne ma soeur Anne, et se replonger dans le conte de La Barbe bleue, un livre qu’elle a emprunté sept fois à la bibliothèque. C’est alors que la frontière entre le réel et la fiction devient tout à coup très poreuse.

Blanche bascule de l’autre côté du miroir et se retrouve dans le château du terrible, qui a justement préparé une petite fête pour elle. Une nuit blanche — Da Silva s’amuse toujours à jouer avec les mots — qui s’annonce très enflammée. Excitée d’y être, elle rencontre d’abord Méthode, la gouvernante du château (Isabel Rancier), et enfin le personnage redoutable — joué avec aplomb par Patrick Beauchemin — qui espère l’épouser.

Tout comme dans le conte classique, une porte lui sera interdite, mais sa curiosité sera plus forte que tout. Sans faire fi de la dureté qui sous-tend le conte original, Da Silva revoit d’une façon toute différente, voire candide, ce conte sanglant. D’abord et surtout à travers le personnage de Barbe bleue qui, sous des airs imposants, a plutôt l’attitude d’un marmot en manque d’amour, qui ira jusqu’à téter le pouce de sa gouvernante avant de fermer les yeux pour une dernière fois.

Si l’effrayant personnage semble plutôt faire rire les enfants dans la salle, la mise en scène, les éclairages et la musique participent de la tension qui règne tout au long de la pièce. Un tintement ici, une voix là, celle de Barbe bleue, qui se prolonge en écho et, surtout, des battements de coeur intenses au moment où Blanche découvre une à une les sept femmes mortes représentées par des serpentins rouges. Sortant de ce qui s’apparente à des potences, l’effet est plus que réussi.

Des yeux qui voient tout

Excités, enflammés, attentifs au moindre mouvement et aux moindres paroles des comédiens, les enfants de deuxième et de quatrième année présents à la Maison Théâtre ne pouvaient s’empêcher de réagir fortement tout au long de la pièce. Alors que Barbe bleue tente d’écrire son invitation pour la fête, chiffonnant sept boulettes de papier avant d’y parvenir, ils lui soufflent les mots, espérant qu’il les trouve enfin. Justement, trop content d’entendre sa phrase choisie, un petit lance : « Bon, voilà ! »

Mais si la magie opère en grande partie — et c’est là la grande force de Da Silva, soit faire entrer les enfants dans ses univers —, les enfants ne sont pas dupes et savent plus que tout autre déceler les failles. Le chiffre sept, omniprésent tout au long de la pièce, revient au moment où Barbe bleue, voulant célébrer son mariage avec Blanche, fait avancer un immense gâteau sur la scène. Blanche, émerveillée de la grandeur, souligne le fait qu’il y a sept étages. Erreur. Les yeux autour se dépêchent de compter et le verdict tombe : ils n’en voient que cinq. Détail, bien sûr, peut-être pour nous, mais incongruité pour ces logiques implacables.

Mis à part ce détail, la petite fête est menée avec précision et justesse. Et si le conte original condamnait la curiosité, Da Silva reprend à sa manière la moralité et invite plutôt à découvrir l’inconnu, parce que « la peur est une porte au craquement délicieux ».