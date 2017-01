Être le pantin d’un monstre

Susciter l’horreur au théâtre n’est pas une mince affaire. Jerk y parvient grâce à un excellent comédien-ventriloquiste, assisté de quelques marionnettes à gaine, d’un fanzine et d’effets sonores. C’est tout. Et c’est bien suffisant pour créer une expérience à la fois éprouvante et étrangement absorbante. La pièce marionnettique s’appuie sur une prémisse vraie, qui dépassait justement les frontières de l’humain : le meurtre, la torture et les sévices sexuels dont furent victimes près de 30 adolescents dans les années 1970 à Houston. Signé par l’auteur Dennis Cooper et la metteure en scène Gisèle Vienne, la paire créatrice qui avait présenté The Ventriloquists Convention au dernier Festival TransAmériques, le solo, d’abord joué au théâtre La Chapelle en 2010, effectue un dernier tour de piste à l’Usine C.

La marionnette y prend une charge d’autant plus symbolique que la pièce met en jeu la manipulation. L’effroyable récit est ainsi raconté par David, l’un des deux jeunes hommes sur lesquels le tueur en série Dean Corll exerçait son joug et dont il avait fait ses complices. De la prison où il est incarcéré, d’une voix dont la douceur n’accuse que davantage l’horreur du récit, le narrateur retrace les atrocités dont il était aussi un spectateur puisqu’il les filmait. Outre David, le comédien français Jonathan Capdevielle incarne aussi, par poupées interposées, le sadique Dean, son autre protégé Wayne ainsi que les victimes qui subissaient ses fantasmes violents. Sa performance, très maîtrisée, culmine par un soufflant — et perturbant — numéro de ventriloque, où il répercute dans sa gorge cris et répliques de plusieurs personnages.

En gros, cette reconstitution fictive d’un fait divers offre un riche jeu avec le réel et la représentation, à plusieurs niveaux. On voit ainsi le meurtrier utiliser les cadavres de ses victimes pour y projeter l’identité de ses objets de désir, de jeunes vedettes de la télévision. Un peu comme le marionnettiste insuffle la vie à ses créatures de chiffon inanimées, des pantins que David contrôle désormais. Les pistes de la manipulation y sont ainsi brouillées.

Loin de la vidéo, Jerk convoque des moyens (ventriloquie, marionnettes, lecture d’un récit d’apparence réaliste pendant les changements d’acte) qui mettent à profit l’imaginaire du spectateur. Et qui provoquent, en ce qui me concerne, plus de malaise qu’un slasher hollywoodien bien gore. Étonnant l’effet que peuvent créer, grâce à l’art de l’évocation scénique, une poupée à tête de panda ou un écoeurant bruitage de bouche…