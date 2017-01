La barre est haute pour l’hiver

Véronique Côté assurera la mise en scène de «Venir au monde» et sera de la reprise d’«Attentat», en plus de participer au texte de «L’art de la chute».

En septembre dernier, nous citions déjà le directeur général de Premier Acte, Marc Gourdeau, qui annonçait pour Québec une des saisons théâtrales les plus fortes à son souvenir. Après un automne riche des 887 autant que des Doggy dans gravel ou Fuck toute, après par ailleurs une saison 2015-2016 moins forte, les attentes sont grandes pour l’hiver. Voici quelques titres qui les nourrissent.

Du côté de La Bordée, on retrouvera fin février Marie-Louise, Léopold, Carmen et Manon, les personnages d’À toi, pour toujours, ta Marie-Lou. On a hâte de voir quelle énergie le metteur en scène Alexandre Fecteau insufflera à ce classique de notre dramaturgie, alors que la saison clôturera fin avril avec L’avare de Molière ; c’est Jacques Leblanc, ex-directeur artistique de l’institution, expert en molièreries s’il en est, qui y chaussera les espadrilles d’Harpagon.

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Côté Trident, la saison se bouclera fin avril avec Venir au monde, sur un texte de la directrice artistique Anne-Marie Olivier et une mise en scène de Véronique Côté : ce sera là la rencontre de deux esprits sensibles, et habitués l’un à l’autre (Scalpée, Faire l’amour). Puisant au terreau émouvant de centaines d’histoires vraies, le spectacle s’annonce touchant.

À Premier Acte, on surveillera entre autres titres Froid, sur un texte du réputé Suédois Lars Norén. Il y sera question d’immigration et de rapport à l’autre, d’intolérance. On aura plaisir à y voir notamment David Bouchard donner la réplique à Olivier Artaud-Gauthier, dans une histoire hautement en phase avec la planète qui change chaque jour sous nos yeux.

On n’oublie pas le Périscope, finalement, qui met bout à bout une solide brochette de titres. Nommons ici L’art de la chute, en avril, sur les liens entre art et capitalisme. Au-delà du thème et de son actualité, les attentes tiennent surtout à l’équipe de créateurs qu’a rassemblée le meneur de projet Jean-Philippe Joubert, création à sept têtes qui risque d’ancrer le spectacle dans l’ici et maintenant.

Entre autres belles promesses, impossible par ailleurs de ne pas nommer Attentat, le cabaret poétique des soeurs Gabrielle et Véronique Côté. Ceux qui y ont assisté au Carrefour 2015 ont pu apprécier l’inestimable prise de parole qui noyautait l’exercice ; la fin janvier sera l’occasion de (re)voir un incontournable.

Nommons, en terminant, l’intéressante visite de Montréal, avec Album de finissants en ouverture de saison, sur un texte du littéraire Mathieu Arsenault et en présence d’un choeur de 20 enfants, ainsi que Pour réussir un poulet, en mars, avec la plume bien acérée du Fabien Cloutier national.