Crime, mensonges et médias sociaux

Un grand succès peut être intimidant pour un créateur. Pour sa première longue pièce solo depuis le touchant Tu te souviendras de moi, il y a trois ans, une oeuvre qui sera d’ailleurs montée dans sa version anglophone au Centaur en mars, François Archambault savait qu’il devait aller « complètement ailleurs ». Inutile de chercher à reproduire quelque chose qui lui échappe, de toute façon. « Le succès de la pièce, je m’en rends compte, tient beaucoup à la résonance qu’elle a chez les gens », explique le dramaturge dans la salle de répétitions de La Licorne, sa « famille » théâtrale. « Ma job d’auteur est d’y aller avec mes préoccupations et, si ç’a des échos dans la salle, tant mieux. Mais je ne peux pas commencer à penser à ce que le public aurait envie d’entendre. »

Inspirée par la lecture de Crime et châtiment de Dostoïevski, Une mort accidentelle (ma dernière enquête) met en scène un meurtre et une enquête policière. Une première pour Archambault. « J’ai eu le flash du début de la pièce. Et de sa finale. Après, j’ai moi-même un peu procédé comme un enquêteur : j’essayais de voir comment le protagoniste pouvait en arriver à la scène finale, et de comprendre pourquoi il mentait. Au départ, je pensais écrire une pièce sur le crime, le châtiment, le pardon. Puis je me suis rendu compte que, finalement, elle parle beaucoup du mensonge. De l’imposture. » Celle que représente la vie du personnage central, un jeune chanteur populaire dont l’identité est définie par son image publique.

Révélée par une émission de style La voix, la vedette tue sa conjointe, une célèbre animatrice télé, à la suite d’une dispute. Un accident, assure-t-il à ses parents, qui acceptent de lui fournir un alibi. Mais au milieu du cirque médiatique, la perception du crime échappe de plus en plus à Philippe. Comme la réalité… « Je réalise que, ce qui m’intéresse au théâtre, ce sont les personnages en représentation. Des êtres qui jouent un rôle et qui ont l’air d’être en contrôle de la situation, mais qui derrière sont complètement démunis. Même Édouard, dans Tu te souviendras de moi, est un personnage public qui veut cacher sa maladie, et à la fin, il doit se dépouiller de son personnage pour être dans une relation vraie avec la jeune fille. Dans Une mort accidentelle, le protagoniste tente aussi de préserver son image, et lorsqu’il en arrive à se débarrasser de cette image, il ne reste rien [de lui]. Sa chute est encore plus brutale. »

Sans en avoir eu l’intention au départ, le dramaturge aborde ainsi la société du spectacle, où les vedettes — « les rois et les princes de notre époque » — doivent correspondre à une vision parfaite qui finit par les dépasser. Mais contrôler la représentation de soi et protéger son statut, chaque quidam le fait désormais, à son échelle. « C’est quelque chose qui m’intéresse avec les médias sociaux : comment on gère maintenant les petites catastrophes qu’il faut cacher. L’image qu’on cherche à projeter. »

Sa propre incursion dans le merveilleux monde de Facebook fut brève. François Archambault parle d’une saturation d’informations — sans même avoir la certitude de leur véracité — qui donne l’illusion que transférer un message qui nous indigne remplace l’action et « nous décharge de notre responsabilité de citoyens ». Un espace qui consacre la primauté de l’émotivité sur la réflexion. « On veut être le premier à partager cet article intéressant qui provoque des réactions, et il y a une espèce de surenchère pas du tout rationnelle, parce que plus on obtient de réactions et plus on se sent valorisé. Et parfois on partage un article dont on a lu seulement le début. Il y a là quelque chose de vraiment troublant. On a l’impression qu’on est de plus en plus dans l’apparence. Cela me préoccupait déjà dans les années 1990, mais maintenant, c’est décuplé. »

Tragédie absurde

Même si l’idée d’origine était de « s’essayer à la « tragédie », Une mort accidentelle est teintée d’humour et dérive vers l’absurde. « Quand j’écris, je ne pense pas à créer une comédie. Mais l’absurde m’a toujours intéressé. Mes premières pièces ressemblaient à du Ionesco. À l’École nationale de théâtre, j’ai commencé à intégrer le réel dans l’absurde. » Et c’est cette zone déstabilisante, qui suscite le rire chez les uns et pas chez les autres, qui intéresse l’auteur de La société des loisirs, parce qu’elle force le public à réfléchir après-coup à ses réactions. « Le spectateur est obligé de se repositionner par rapport à l’histoire qu’il a entendue. C’est un genre périlleux. » La ligne est difficile à trouver, estime le dramaturge, mais si les acteurs parviennent à la vérité — et la création bénéficie d’une très forte distribution —, la pièce « devient drôle et tragique en même temps ».

François Archambault précise que la comédie ne s’exerce pas sur le féminicide, mais sur les réactions que cette mort génère chez des personnages qui « vont loin dans leur désir de nier ce qui est arrivé, de cacher leur douleur ». Car même si son oeuvre est complètement différente, il s’inquiète que sa pièce partage un peu la même prémisse que Nos femmes, dont la récente présentation chez Duceppe a suscité un accueil critique polémique. Le dramaturge était conscient durant l’écriture de l’importance de ne pas banaliser la violence contre les femmes. C’est pourquoi il a tenu à donner un droit de parole au personnage, même après son assassinat. Comme cela arrive souvent sur les pages Facebook d’individus décédés, la victime continue ainsi à vivre à travers les réseaux sociaux. « Je trouvais que c’était une intéressante incarnation du spectre shakespearien. »

Être ou ne plus être sur Facebook, telle est la question…