Schmitt plutôt que Dussollier au TNM

Photo: Joel Saget Agence France-Presse

Eric-Emmanuel Schmitt interprétera fin février sur la scène du TNM son Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un solo tiré du livre homonyme (Seuil, 2001) de l’auteur et dramaturge. La pièce, qui a tourné déjà lors des derniers mois de 2016 à travers le Québec, remplacera les représentations prévues de Novecento, d’Alessandro Baricco, annulées par le comédien André Dussollier pour cause de blessure.