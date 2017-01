Histoires de filles dans «Table rase»

À l’automne dernier, la première création du Collectif Chiennes surprenait la critique montréalaise avec sa langue crue et son esthétique hyper réaliste. Désigné meilleur texte original par l’Association québécoise des critiques de théâtre pour l’année 2016, Table rase reprendra la scène à compter de la semaine prochaine. Le Devoir en a profité pour discuter avec l’auteure et comédienne Catherine Chabot, qui a travaillé de concert avec la metteure en scène Brigitte Poupart et les interprètes du spectacle pour donner toute sa force de frappe à ce texte coup de poing qui part d’un simple souper de filles.

« C’est un souper de filles comme on les connaît, où on parle de tout, explique Catherine Chabot, rencontrée à Montréal à la fin décembre, peu avant que la production ne reprenne l’affiche à l’Espace libre. Ça boit du vin, ça jase, ça sacre. Un souper de filles assez commun finalement, mais qui, à cause d’un événement particulier, qui fait que chacune devra faire table rase et se débarrasser de certains aspects de sa vie, donne lieu à une sorte de rituel, une grande orgie d’émotions, d’alcool et de bouffe. »

Le motif du festin, de la grande tablée comme lieu d’envolées percutantes sur la vie, la mort, le sexe ou l’ambition, rappelle des films comme Le déclin de l’empire américain ou La grande bouffe. Si ces six jeunes femmes qui jouent leur propre rôle posent elles aussi la question du sens à travers celle des moeurs, elles n’ont toutefois ni le cynisme ou la prétention intellectuelle des personnages de Denys Arcand, ni les élans suicidaires de ceux de Marco Ferreri. Elles ressemblent plutôt aux antihéroïnes paumées, à la fois indolentes et fougueuses, bien de leur époque, des séries américaines Girls ou Broad City, qui font leurs premières armes dans le monde en multipliant les aventures foireuses.

Franc-parler et honnêteté

Les filles de Table rase transgressent constamment les règles de la convenance avec leur franc-parler et leur honnêteté désarmante face au corps et aux enjeux féminins. Elles le font parce qu’elles ont la volonté d’habiter pleinement le monde dans lequel elles vivent.

« Comment se débarrasse-t-on des petites morts intérieures qu’on vit constamment, comment fait-on le deuil de certains idéaux pour aller de l’avant, comment passe-t-on à l’autre étape ? Et l’autre étape, c’est quoi ? Parce qu’à 25-30 ans, on est à l’âge des questionnements, l’âge où l’on essaie de trouver notre niche, de trouver où est-ce qu’on est bien, ce qu’on veut faire dans la vie… Et aussi, trouver comment donner du sens à tout ça dans le monde d’aujourd’hui. »

Table rase découle de vraies discussions de filles. Au sein du collectif, Catherine Chabot s’est portée volontaire pour mettre en forme ces échanges bruts, ces conversations décomplexées qu’ont aussi les filles entre elles. « Il y avait la volonté de parler comme on parle dans la vraie vie. On voulait que notre réalité, notre parole de filles de 25-30 ans soient représentées sur scène. Quand on discute entre nous, le sujet de la sexualité revient beaucoup. On s’est rendu compte que c’était très révélateur de qui on est, comment on vit notre sexualité. »

À partir d’un matériau qui lui est familier, la jeune auteure et comédienne a développé une écriture qui lui est propre et s’est découvert une certaine adresse pour le dialogue. Le texte de Chabot et la mise en scène de Poupart travaillent dans la même direction : créer un univers d’un réalisme troublant qui met en scène la diversité de la parole d’une génération en pleine affirmation. Les répliques sont orchestrées avec une grande précision, de manière à installer un rythme implacable et à suspendre le jugement, en faisant entendre le point de vue de chacune, pour laisser vivre cette charge de doutes, d’intimité et de solidarité.

« C’est un show à venir voir en gang, parce qu’après ça, on a le goût de parler, d’échanger. C’est un théâtre qui donne envie de fêter, de célébrer la vie, de se questionner un peu sur qui on est pour, après ça, avoir envie de repartir, de se projeter dans le futur. » Une proposition théâtrale pour la nouvelle année.