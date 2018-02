Sur vos écrans: esprit sportif

Les risques du suicide assisté

Un an après son apparition sur les ondes du réseau canadien-anglais Global et une diffusion aux États-Unis, la série Mary Kills People, mettant en vedette Caroline Dhavernas, a droit à une diffusion en version française à Séries +. L’actrice québécoise y incarne la Dre Mary du titre, une mère célibataire qui travaille à l’urgence d’un hôpital et aide clandestinement des patients très malades à mourir. Le premier épisode donne à croire que cette activité professionnelle illégale n’est plus un secret bien gardé, puisque la police se rapproche dangereusement après un suicide assisté qui ne s’est pas passé comme prévu.



Dre Mary : mort sous ordonnance

Séries +, jeudi, 22 h