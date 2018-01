Une vie « tripative »

Jacques Languirand nous a quittés dimanche dernier. C’est pourquoi Artv diffuse un portrait de ce créateur et communicateur que l’on identifie la plupart du temps à sa mythique émission Par quatre chemins…

Lumière sur… Jacques Languirand, Artv, 19 h

Mortel anonymat

Ce documentaire français soulève une question fort préoccupante alors que la solitude et l’isolement touchent de plus en plus une population vieillissante : le trépas dans le plus grand anonymat…

Morts sous X, Télé-Québec, 20 h

Du roman, à l’écran, à l’autre écran

Cette adaptation télévisuelle d’un polar de Martin Michaud, d’abord offerte sur la plateforme Illico en mars dernier, atterrit à petites doses hebdomadaires au petit écran « traditionnel ». L’enquête dans laquelle doivent naviguer l’inspecteur Lessard et sa collègue Jacinthe réussit à nous tenir en haleine jusqu’à la semaine prochaine…

Victor Lessard, AddikTv, 21 h