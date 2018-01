Un an plus tard

On souligne déjà depuis quelques jours le premier anniversaire de l’attentat au Centre culturel islamique de Québec. Un an après ce terrible événement, il y a encore et toujours matière à réflexion.

Émission spéciale : Attentat de Québec, un an après, RDI, 18 h 30

Comment consommons-nous ?

Depuis maintenant 100 éditions hebdomadaires, ce magazine nous propose des façons de consommer « selon nos besoins ». Pour cette émission anniversaire, on retourne le miroir pour présenter les résultats d’une étude sur les habitudes de consommation des Québécois.

Ça vaut le coût, Télé-Québec, 19 h 30

2 %

C’est l’une des séries dramatiques les plus acclamées ces dernières années par la critique internationale. Voici une chance de découvrir en version française cet univers où 2 % de la population de la planète est disparue sans explication.

The Leftovers (V.F.), Z, 22 h