Notre choix cette fin de semaine

Rentrée tardive

Après de longues vacances, messieurs Labrèche et McGilles sont de retour, tout comme le panel de télévores qui commentera les nouveautés de la rentrée et les joyeux lurons de la radio qui reviennent en version télévisuelle raccourcie.

Info, sexe et mensonges, PaparaGilles, C’est juste de la TV, Artv, vendredi dès 21 h, et La soirée est (encore) jeune, Artv, dimanche, 19 h

Cabrioles et partie sans risque

C’est ce que l’on a trouvé de mieux pour décrire cette fin de semaine d’étoiles de la Ligue nationale de hockey… Que dire de plus ?

Concours d’habiletés et Match des étoiles de la LNH, TVA Sports et CBC, samedi, 19 h et dimanche, 15 h

L’éléphant sera-t-il présent ?

Après quelques galas qui ont mis en lumière le mouvement #MeToo, on se demande si celui-ci sera abordé par l’animateur John Corden, les invités ou les lauréats du grand gala de l’industrie musicale américaine.

The 60 th Grammy Awards, CBS et City, dimanche 19 h 30