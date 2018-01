Sur vos écrans: science et sexe, prise 3

Les six épisodes de cette nouvelle cuvée aborderont le rôle de la bouche, de la peau et des poils dans nos vies sexuelles, mais aussi la monogamie, la fertilité et les nouvelles technologies.

L’animatrice et journaliste Lili Boisvert poursuit son exercice de déboulonnage de mythes liés à la sexualité humaine dans cette chouette série, qui aborde divers aspects du délicat sujet avec sérieux, mais pas trop. Les six épisodes de cette nouvelle cuvée aborderont le rôle de la bouche, de la peau et des poils dans nos vies sexuelles, mais aussi la monogamie, la fertilité et les nouvelles technologies.