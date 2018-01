Gardiens du fleuve

Début d’une fort sympathique série documentaire qui nous fait découvrir ceux et celles qui oeuvrent, de près ou d’un peu plus loin, sur ces machines qui régulent le trafic sur notre route maritime, très bien mise en valeur ici.

Remorqueurs du Saint-Laurent, Canal D, 19 h

Que les meilleurs gagnent

Cette adaptation québécoise d’une compétition télévisuelle américaine de danse, produite par Julie Snyder, prend son envol ce soir avec la première édition de son gala hebdomadaire où s’affronteront les six premières troupes à y tenter leur chance.

Danser pour gagner, V, 19 h 30

Après le concours…

Cette nouvelle fiction rappelle au passage les télécrochets de chant si populaires par les temps qui courent. On y suit un lauréat d’une telle émission qui obtient du succès dans sa carrière naissante de chanteur populaire, mais qui préfère se lancer dans la musique plus « sérieuse » et en groupe.

Le band et Sébastien, Tou.tv, dès aujourd’hui