Secondes chances

Cette nouvelle courte série documentaire met en lumière les retrouvailles de personnes que des événements historiques de l’histoire contemporaine ont liées et qui se sont perdues de vue depuis… Le premier épisode réunit des gens qui se sont connus durant la Seconde Guerre mondiale.

We’ll meet again, PBS, 20 h

Au-delà des tout compris…

Bien des Québécois ont déjà mis les pieds à Cuba, mais souvent, ils ignorent tout de la vie des gens qui y habitent. Cet épisode sur les rites de passage dans ce pays qu’on associe habituellement aux vacances élargit un peu cet horizon.

La vie en quatre temps, TV5, 21 h

Une heure avec Lelouch

Dans cette longue entrevue tournée à l’Institut national de l’image et du son, à Montréal, le cinéaste d’Un homme et une femme et L’aventure, c’est l’aventure se confie sur divers aspects de son travail, dont le financement de ses films.

L’envers du décor, Canal Savoir, 21 h 30