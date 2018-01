Sur vos écrans

Julien Lacroix, aspirant rocker

Au dernier Gala Les Olivier, Julien Lacroix, qui s’est fait connaître sur le Web avant de conquérir le public sur scène, a remporté trois prix, dont celui de Découverte de l’année. Dans la série Web Le band et Sébastien, écrite par Isabelle LaPerrière et Coralie LaPerrière, réalisée par Akim Gagnon, on retrouve l’humoriste à l’énergie débridée en chanteur pop, gagnant de l’émission L’école des idoles. Bien que contraint par son agente (Carla Turcotte) d’enregistrer une chanson de Noël, il forme un band avec son frère batteur (Maxime Desbiens-Tremblay), un guitariste incompétent (Simon Pigeon) et un bassiste unilingue anglophone (Alexandre Larocque) afin de faire de la musique sérieuse. « Auditivement, du jamais vu ! » prétend-il. Or, si l’on se fie au premier épisode de cette comédie qui se moque joyeusement des vedettes instantanées, Sébastien a plus de chance de finir has been que rock star.

Jeunesse radicalisée

En novembre 2014, à l’instar de plus d’une centaine de Canadiens, une Montréalaise de 19 ans s’envole pour la Syrie afin de grossir les rangs du groupe État islamique. À son arrivée, elle téléphone à sa mère pour lui dire qu’elle vient de commettre une grave erreur. Ignorant ce qui les attendait, la journaliste Michelle Sheppard (Omar Khadr : de l’ombre à la lumière) et le documentariste David York (La guerre de Wiebo) ont accompagné cette femme dans sa périlleuse quête pour retrouver sa fille.

Vallée a le vent dans les voiles

À la récente cérémonie des Golden Globes, on a pu apercevoir le réalisateur Jean-Marc Vallée aux côtés de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Alexander Skarsgard alors que la série Big Little Lies remportait quatre prix. Le verra-t-on une fois de plus savourer discrètement son triomphe au gala des Screen Actors Guild Awards, animé par Kristen Bell (La reine des neiges), où les quatre acteurs se retrouvent une fois de plus en nomination ? Rappelons que Vallée sera producteur exécutif de la seconde saison de Big Little Lies ; Andrea Arnold (Red Road, Fish Tank) le remplacera à la réalisation.

Visionnement en continu de la semaine

Rompu aux seconds rôles, il a d’ailleurs remporté l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour sa formidable prestation dans Whiplash en 2015, l’excellent J.K. Simmons brille dans deux rôles de premier plan dans la sombre série à saveur existentielle Counterpart, de Justin Marks (Le livre de la jungle). Modeste et réservé employé de l’ONU basé à Berlin, Howard Silk découvre que ses employeurs cachent un passage menant à une autre dimension. Plus tard, il rencontre son double, plus flamboyant et plus ambitieux que lui, qui provient de cet autre univers. Dès le premier épisode, on se laisse séduire par l’atmosphère tendue, l’esthétique austère et la complexité de l’intrigue. Et, bien sûr, par cette rencontre au sommet entre Simmons et Simmons.CraveTV, dès dimanche