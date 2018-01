Hors de tout doute ?

Pour ouvrir sa nouvelle saison, on nous propose une enquête qui aurait un certain potentiel pour une série de true crime : on y repasse au peigne fin les éléments de preuve dans la cause de Daniel Jolivet, condamné pour un quadruple meurtre en 1992 et qui clame son innocence depuis.

Enquête, Radio-Canada, 21 h

Téléréalité utile

14 enfants : voilà le résultat « tangible » des cinq premières saisons de cette émission qui permet à des agriculteurs de rencontrer d’éventuelles douces moitiés… Souhaitons que cette 6e saison apporte son lot d’abondance.

L’amour est dans le pré, V, 21 h

Petite séduction inversée

Dans cette nouveauté, un humoriste passe quelques jours dans un village afin de créer un numéro comique à l’attention de ses habitants, dans lequel il se moque gentiment d’eux… P-A Méthot casse la glace à Sainte-Perpétue.

Comédie sur mesure, Z, 21 h 30