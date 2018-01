V choisit Stéphane Rousseau

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

C’est l’humoriste, comédien et animateur Stéphane Rousseau qui remplacera Éric Salvail à la barre du talk-show de 22 h de V Télé. Le concept de l’émission qui n’a toujours pas de titre « est entièrement construit autour de [Rousseau] et de ses innombrables talents ». Comme pour En mode Salvail, la nouvelle production sera enregistrée devant public et diffusée du lundi au jeudi, et ce, dès le 5 mars. Dans cette case horaire que V veut « une alternative aux bulletins d’informations », Stéphane Rousseau proposera des invités variés et « des conversations fascinantes, des sketchs drôles, de la musique, des chansons inédites, des collaborateurs ». L’animateur, qui termine une année sabbatique, s’est dit « excité d’amorcer ce nouveau défi colossal et cette nouvelle collaboration avec V ». L’émission sera produite par le Groupe Fair-Play.