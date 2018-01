Pour y voir plus clair…

Les lunettes de prescription coûtent souvent... les yeux de la tête. Il est désormais possible d’économiser en se les procurant en ligne plutôt que chez un opticien. On nous présente les avantages et inconvénients des deux options.

La facture, Radio-Canada, 19 h 30

L’autre pêche blanche

Quand on pense à la pêche hivernale, les cabanes au large de Sainte-Anne-de-la-Pérade nous viennent en tête. Ce documentaire nous emmène en Acadie, ou l’on taquine l’éperlan plutôt que les petits poissons des chenaux.

Mordu d’éplan, UNIS, 21 h

Les neuf vies de Monsieur Oscar

En attendant son opéra rock Annette, voilà une occasion de voir ou de revoir le dernier opus de Leo Carax, avec son fidèle collaborateur, Denis Lavant, qui incarne ici toutes sortes de personnages.

Holy Motors, TFO, 21 h