Sortir du noir

Dans ce documentaire canadien, un ex-thérapeute qui a longtemps suivi des alcooliques avant de lui-même en devenir un s’intéresse aux causes de la dépendance à l’alcool et aux moyens scientifiques de traiter cette maladie.

Objectif : sobriété, Télé-Québec, 20 h

Histoire noire

Grand succès en salle et salué par la critique, ce documentaire de Raoul Peck raconte la lutte des Noirs pour les droits civiques avec un texte inédit de l’auteur afro-américain James Balwin.

I Am Not Your Negro, PBS, 21 h

Histoire drapée de noir

Dans la folie de la rentrée télévisuelle, nous n’avons pu vous parler de cette courte série documentaire sur l’histoire de cette idéologie politique, des débuts en 1840 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le premier épisode est disponible en ligne jusqu’à ce soir.

Ni dieux ni maîtres, une histoire de l’anarchisme, TV5, 22 h