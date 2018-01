Après ma disparition

Ce docufiction, « narré » par la jeune victime enlevée et assassinée en 1995, raconte la très longue enquête qui a mené à la condamnation du meurtrier 19 ans plus tard.

Joleil Campeau : mon histoire, Canal D, vendredi, 21 h

Ces Messieurs reçoivent

Pour son grand retour, David Letterman reçoit nul autre que l’ex-président Obama. Les hommes en or rencontrent, entre autres, des artisans de la série documentaire La cure, tandis qu’il sera question de la réplique d’une centaine de Françaises au mouvement #MoiAussi à TLMEP.

My Next Guest Need no Introduction with David Letterman, Netflix, vendredi, Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h, Tout le monde en parle, Radio-Canada, dimanche, 20 h

Sortez vos mouchoirs !

Cette fiction américaine sur des gens ordinaires sait faire vibrer la glande lacrymale, mais fait aussi un bien fou. La voici en version française.

Notre vie, Radio-Canada, samedi, 21 h