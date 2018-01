Du neuf !

La rentrée télévisuelle débute en lion avec tout un lot de nouveautés, dont deux fictions qui risquent de rallier un large public au « vrai réseau », une sympathique série documentaire sur les meilleurs dans toutes sortes d’activités plus ou moins saugrenues et une autre série documentaire fort bien faite sur des édifices et des installations laissées à l’abandon.

En tout cas et Fugueuse, TVA, 19 h 30 et 21 h, Champions du monde, TV5, 19 h 30, Structures abandonnées, Canal D, 20 h

Et des retours attendus

Parmi les émissions qui retrouvent leur place dans la programmation d’hiver, on note la deuxième saison de la comédie de la dépression et la troisième saison des histoires inspirées de l’œuvre de Claude-Henri Grignon, dont quelques épisodes sont déjà offerts en ligne, et la troisième saison des pitreries de millénariaux.

Lâcher prise et Les pays d’en haut, Radio-Canada, 19 h 30 et 21 h, Like-moi, Télé-Québec, 22 h