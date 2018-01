«La vie en quatre temps»: le sens de la fête

Après avoir exploré la ville sexuelle aux quatre coins de la planète (Le sexe autour du monde), les grandes villes en compagnie d’oiseaux de nuit (Voyages au bout de la nuit) et le rapport au corps dans différentes sociétés (Corps et monde), Philippe Desrosiers repart à la conquête du monde. Cette fois, l’animateur-réalisateur se penche sur les rites entourant la naissance, le passage à l’âge adulte, le mariage et la mort dans dix-huit pays en autant d’épisodes.

Dans le premier épisode de La vie en quatre temps, l’infatigable globe-trotteur se rend aux Philippines, où la religion catholique, héritée des colons espagnols et américains, les rites ancestraux et la pauvreté influencent les différentes étapes de la vie. Il y rencontre Gemma, qui se prépare à accoucher dans une maison de naissance, puisqu’il est interdit de donner naissance à la maison. Dans l’espoir que leur enfant fasse de longues études, son mari enterre des cahiers d’école avec le placenta.

Par la suite, Philippe Desrosiers apporte son soutien à deux frères de douze et treize ans qui, afin de ne plus essuyer les moqueries de leurs camarades, vont se faire circoncire. Aux Philippines, la circoncision va au-delà de la question d’hygiène, il en va de la vie sentimentale de l’homme, puisque aucune femme ne consentira à l’épouser s’il n’est pas circoncis.

Alors que l'animateur assiste au mariage de Paul André et Marigold, on apprend qu’aux Philippines, où le divorce est interdit, les femmes recherchent chez un homme la position sociale, l’amour et la beauté. Pour les hommes, la beauté passe avant l’amour et la position sociale. Enfin, il se rend à des funérailles, tandis que se tient une déchirante veillée funèbre à la maison. Les proches du défunt organisent une soirée de casino afin de couvrir les frais funéraires.

D’une fête à l’autre

Photo: TV5

Au deuxième épisode, où il se pose au Maroc, le grand voyageur se rend au chevet de la petite Ferdouas (littéralement « paradis »). Selon la coutume musulmane, on rase une partie des cheveux du nouveau-né, on les dissimule dans une datte, qu’on lance ensuite à la mer en criant « bismillah » (« au nom de Dieu »). C’est à l’animateur que reviendra l’honneur de procéder à ce rituel.

Après s’être entretenu avec les fiers parents de Fatima, courageuse asthmatique de dix ans qui jeûne pour la première fois en prévision du ramadan, Philippe Desrosiers assiste jusqu’au petit matin aux noces de la superbe Soukaine, qui défile dans ses cinq robes de mariée. Autrefois, la tradition voulait que la femme porte dix robes pour son mariage.

Enfin, il assiste à l’enterrement d’une femme, décédée quelques heures plus tôt. Seuls les hommes ont le droit de se rendre aux funérailles, puisque les pleurs des femmes sont considérés comme des insultes envers la volonté d’Allah. Elles pourront accompagner les hommes au cimetière quarante jours plus tard.

Rites similaires

Outre sa valeur sociologique et anthropologique, l’un des intérêts de La vie en quatre temps, c’est de nous faire découvrir que, d’une culture à l’autre, il existe des similarités entre les rites de passage. Ainsi, les Cubains, à l’instar des Philippins, ont hérité des colons espagnols certains rituels catholiques. À la manière des musulmans, on rase la tête des enfants hindous en signe de pureté. Quant aux mariages punjabis, ils rivalisent d’extravagance et d’opulence avec les mariages à la marocaine. Alors que les jeunes Amish partent à la découverte du monde moderne lors de la rumspringa, où ils peuvent se livrer à tous les excès, les jeunes Britanniques font la tournée des pubs.

Qu’il les accompagne lors d’une cérémonie festive ou solennelle, Philippe Desrosiers parvient chaque fois à trouver la manière, le ton, le mot pour mettre les gens à l’aise. Cette approche humaine contribue beaucoup au charme et à la force de La vie en quatre temps, qui repose sur une mécanique rigide. Bien que les rites de passage s’avèrent fascinants, curieux et déstabilisants, la structure de chaque épisode donne bientôt à la série des airs de déjà-vu. Malgré cela, on ne veut pas manquer la prochaine destination que propose le sympathique et chaleureux animateur.