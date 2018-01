«Les magnifiques»: drôles de dames

Il y a dix ans, soit à l’époque où elle était directrice des variétés à Radio-Canada, Dominique Chaloult rêvait d’une mouture québécoise de la série à sketches allemande Ladykracher, qui a fait l’objet d’une adaptation en France et en Espagne. Ayant à son actif les adaptations des séries flamandes Benidorm Bastards et What if ?, devenues respectivement l’émission de caméra cachée Les détestables et la série à sketches Et si ?, Louis Morissette, de KOTV, s’avérait le producteur idéal pour revamper le tout.

Alors que la série originale pivotait autour d’une seule comédienne, l’Allemande née à Montréal Anke Engelke, Louis Morissette souhaitait que Les magnifiques mette en vedette un groupe d’actrices. Les heureuses élues sont Léane Labrèche-Dor, Julie Ringuette, Geneviève Schmidt et Marie-Hélène Thibault, qui auront pour partenaires Dominic Paquet, Frédéric Pierre et Martin Vachon.

Le producteur souhaitait que la série ne comporte que des sketches. Exit donc les numéros de stand-up devant public. Pour les besoins de la version québécoise, c’est à peine la moitié des textes allemands qui ont été adaptés. On a également ajusté le niveau de jeu.

« Le jeu est plus gros dans la série allemande, comme ça l’est souvent dans les comédies européennes, explique Louis Morissette. Même ici, on a tendance à jouer gros, alors on voulait descendre en faisant confiance aux textes, aux situations. Ce sont quatre filles qui ont un timing comique de la mort, tu n’as pas à leur expliquer où sont les jokes. Elles maximisent tout ce qu’elles ont. »

Femmes décomplexées

Photo: Catherine Legault Le Devoir

« J’aimais l’idée que ce soit des femmes, que ce soit un humour très particulier, entre Like-moi ! et Les Appendices », raconte Dominique Chaloult. Dans l’équipe de scripteurs, dirigée par Jean-François Léger (Et si ?, Mes petits malheurs), on retrouve d’ailleurs Sonia Cordeau, des Appendices.

Quant à la réalisation des Magnifiques, elle a été confiée à Isabelle Garneau, réalisatrice-coordonnatrice, à Mathieu Gadbois (Génial) et à François St-Amant (LOL :-)). « Isabelle Garneau, qui est la réalisatrice de Like-moi ! et avec qui je travaille depuis 20 ans, a vraiment une expertise dans l’humour », confie la directrice générale d’ICI Radio-Canada Télé.

Féministe, pas féministe, la seule chose que je dirais, c’est qu’il y a une folie, un côté très débonnaire, une dégaine, une irrévérence qu’on attribuait souvent aux hommes que l’on retrouve chez ces filles, et je trouve ça ben l’fun. On a déjà vu des mères indignes, de mauvaises amies, alors on les amène encore plus loin ; il n’y a plus de retenue. Louis Morissette

Si Dominique Chaloult n’hésite pas à qualifier d’absurde l’humour des Magnifiques, Louis Morissette y met un bémol : « C’est une série à sketches irrévérencieuse un brin absurde, entre le show à sketches traditionnel et l’absurdité de Like-moi ! ; je trouve que c’est accessible et que les codes sont très, très clairs. »

Ainsi, dans l’un des sketches, dont la durée varie de trente secondes à trois minutes, une femme enceinte empoigne les testicules d’un collègue, qui vient de lui saisir le ventre à pleines mains, en s’écriant « y a de la vie là-dedans ! ». Dans une autre scène, un homme est incapable de trouver le beurre dans un frigo vide. « On se fout de la gueule des gars ben en masse ! » lance Louis Morissette. « Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il y a un propos », croit Dominique Chaloult.

La série s’amuse aussi à inverser les clichés. Dans un sketch, un homme qui se trouve gros dans tous ses vêtements envie sa femme de se foutre complètement de ses défauts. Ne désirant pas débattre de la nature féministe des Magnifiques, le chef scénariste et producteur des Simone s’en tient à ceci : « Féministe, pas féministe, la seule chose que je dirais, c’est qu’il y a une folie, un côté très débonnaire, une dégaine, une irrévérence qu’on attribuait souvent aux hommes que l’on retrouve chez ces filles, et je trouve ça ben l’fun. On a déjà vu des mères indignes, de mauvaises amies, alors on les amène encore plus loin ; il n’y a plus de retenue. »

Dès le vendredi 8 janvier, à 21 h 30, Les magnifiques atterriront sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé entre Prière de ne pas envoyer de fleurs et Ouvrez les guillemets, respectivement animés par Patrice L’Écuyer et François Morency : « Ce sont des humours très différents, souligne Dominique Chaloult, qui semble confiante quant à cette plage horaire. Pour ce genre de show là, les spectateurs vont chercher la case horaire. » Dans le cas d’un rendez-vous manqué, on retrouvera les sketches sur les réseaux sociaux, stratégie multiplateforme oblige.