Sur vos écrans — De grands retours

Pour un soir seulement

Désopilante dans Boomerang, Magalie Lépine-Blondeau dévoilera d’autres facettes de son potentiel comique à SNL Québec. Lui prêteront main-forte Léane Labrèche-Dor, Phil Roy, Pier-Luc Funk, Katherline Levac, Mathieu Quesnel, Virginie Fortin, Guillaume Girard et Mickaël Gouin. Daniel Bélanger assurera le segment musical de cette émission spéciale de 90 minutes.

Radio-Canada, samedi, 21 h

Qualité de vie

Photo: Télé-Québec

Si l’on se fie au sketch où des automobilistes (Marie-Soleil Dion et Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques), des piétons (Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Lambert) et des cyclistes (Katherine Levac et Adib Alkhalidey) revendiquent haut et fort leur qualité de vie, la troisième saison de la série à sketches de Marc Brunet, Like-moi !, promet d’être hilarante. On a hâte d’y découvrir les nouveaux tutoriels beauté de l’irrésistible Gaby Gravel (Florence Longpré) !

Que deviennent Audrey (Julie Perreault) et Frank (Rossif Sutherland) ? On le saura bientôt puisque la deuxième saison de Catastrophe, comédie dramatique réalisée par Louise Archambault d’après la série britannique de Sharon Horgan, nous les ramène trois ans et deux enfants plus tard. La vie de banlieue nuirait à leur couple…

Télé-Québec, lundi, 22 hSuper Écran, dimanche, 20 h 30

Recyclage télé

Photo: Radio-Canada

Mise en ligne en juin sur tou.tv Extra, la série dramatique Cheval-Serpent de Danielle Trottier (Unité 9) et Sylvain Archambault (Les pays d’en haut), s’amène à la télévision traditionnelle. Guillaume Lemay-Thivierge et Sophie Prégent y interprètent les propriétaires d’un club de danseurs qui luttent pour la survie de leur établissement.

À l’instar de Mensonges et de Blue Moon, la série fantastique Prémonitions, d’Estelle Bouchard (2 frères) et Charles-Olivier Michaud (Boomerang), d’abord diffusée sur Addik TV en août 2016, atterrit sur les ondes de TVA. Pascale Bussières y incarne une mère devant protéger du monde extérieur ses enfants qui possèdent des dons extraordinaires.

Radio-Canada, mercredi, 21 hTVA, jeudi, 21 h

Le visionnement en continu de la semaine

Photo: Amazon Studios

Au cinéma, les adaptations de Blade Runner, de Total Recall et de Minority Report ont fait courir les foules. Qu’en sera-t-il de cette série d’anthologie américano-britannique qui s’inspire des nouvelles de Philip K. Dick ? Dans le premier des dix épisodes, The Hood Maker, réalisé par Julian Jarrold (Kinky Boots), deux détectives (Richard Madden et Holliday Grainger) recherchent le créateur d’une cagoule empêchant des mutants de lire les pensées des gens s’opposant aux dirigeants d’un régime répressif. Une série qui devrait plaire aux admirateurs de Black Mirror et autres séries dystopiques.Sur Amazon, dès vendredi