«Original Sin: Sex (V.F.)»: ce qui mène le monde

Original Sin : Sex (V.F.) Canal D, jeudi, 21 h

Ne vous laissez pas berner par le titre qui peut laisser croire qu’il s’agit d’un navet sulfureux… Cette série documentaire en six épisodes, une production de très bonne tenue de la chaîne National Geographic, apporte un éclairage intéressant sur l’influence du sexe sur les sociétés occidentales depuis un siècle et sur les facteurs qui ont modifié notre rapport à la sexualité. Il y est entre autres question de l’impact des nouvelles technologies, de l’éducation et de la politique sur nos rapports intimes, mais aussi de l’évolution des normes sexuelles, de la place de la sexualité dans la publicité et des scandales sexuels en politique.