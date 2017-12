Sur vos écrans pour les fêtes

Pourquoi le monde est-il sans amour ?

Après avoir fait éclater les tabous sur les Juifs, sur les Noirs et sur les Arabes lors de la première saison, la deuxième saison de Pourquoi nous détestent-ils ?, percutante série documentaire en trois volets, s’en prend maintenant aux préjugés tenaces à l’endroit des femmes, des homosexuels et des pauvres. Hantée par le souvenir d’une agression sexuelle et la remarque désobligeante d’une consoeur, l’actrice Juliette Arnaud s’intéresse à l’histoire de la misogynie afin de comprendre pourquoi celle-ci persiste. Sorti du placard à vingt ans, l’homme de cinéma Gurwann Tran Van Gie fait face à sa meilleure amie et sa mère, qui avaient très mal réagi à l’époque. Ex-député socialiste, Michel Pouzol se remémore avec grande émotion le temps où il vivait avec sa femme et leurs trois enfants dans un cabanon. Trois documentaires qui brassent la cage tant ils rappellent qu’il y a encore bien des combats à mener contre l’ignorance et l’étroitesse d’esprit.

Planète+, les dimanches 31 décembre, 7 janvier et 14 janvier, 19 h 30

Noël en musique

Radio-Canada



Lancée en 2011 avec Fred Pellerin, la tradition du conte de Noël de l’OSM se poursuit cette année avec l’adaptation de La chasse-galerie par Michel Tremblay. Mis en scène par René-Richard Cyr, narré par Laurent Paquin, dirigé par Kent Nagano, ce concert ravira à coup sûr les mélomanes.

Radio-Canada, samedi, 19 h

Une place au soleil

Unis TV



Écrit et réalisé par Joannie Lafrenière, le chaleureux et lumineux documentaire Snowbirds s’intéresse à des gens du bel âge ayant choisi de passer six mois par année à Miami. Et ce, même si plusieurs d’entre eux parlent à peine l’anglais ! Mettant joliment l’accent sur le kitsch de l’endroit, la documentariste développe une complicité empreinte de respect et d’empathie avec chacun des intervenants, dont l’irrésistible Agathe, pimpante veuve octogénaire qui rêve encore de rencontrer un homme propre sur lui.

Unis TV, mardi, 21 h

Le visionnement en continu de la semaine

Radio-Canada



Si vous n’êtes pas du genre à fêter la nouvelle année scotché à la télé, la plateforme Tou.tv vous permettra de donner votre opinion sur le Bye bye, sport national des premiers jours de janvier. Rappelons que Simon-Olivier Fecteau est de retour à la barre de cet incontournable rendez-vous annuel qui mettra en vedette Anne Dorval, Véronique Claveau, Marc Labrèche, Pierre Brassard et Patrice L’Écuyer. Seront aussi mises en ligne les revues humoristiques Infoman 2017 avec l’incisif Jean-René Dufort et À l’année prochaine avec la joyeuse bande de Philippe Laguë. Une façon comme une autre de cuver son lait de poule.

Sur Tou.tv