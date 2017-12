Sur vos écrans… durant les Fêtes

Une adaptation modeste mais diablement efficace et non dénuée de poésie du conte d’Honoré Beaugrand.

Ça parle au diable !

Quoi de mieux qu’une vieille légende inspirée de mythes amérindiens pour le temps des Fêtes ? Drame fantastique de Jean-Philippe Duval (Dédé à travers les brumes) scénarisé par Guillaume Vigneault (Tout est parfait, de Jean-Christian Duval), Chasse-galerie, la légende nous transporte au XIXe siècle, où les amours d’un bûcheron malheureux(Francis Ducharme) et d’une mercière damnée (Caroline Dhavernas) sont compromises par un amoureux éconduit (Vincent-Guillaume Otis), acoquiné au Diable (François Papineau). Pour ravir le coeur de sa belle, le premier entraînera ses compagnons dans une chasse-galerie au péril de leurs vies. Une adaptation modeste mais diablement efficace et non dénuée de poésie du conte d’Honoré Beaugrand.

Radio-Canada, jeudi, 20 h

Retour vers le futur

Photo: Artv

La diffusion de la troisième saison des aventures de Claire Randall, l’infirmière anglaise voyageuse dans l’Écosse du XVIIIe siècle, s’est terminée chez nos voisins du Sud il y a à peine deux semaines, et voilà que la version française arrive sur les ondes d’Artv et que plusieurs épisodes sont disponibles dans l’Extra de tou.tv. Les fidèles retrouveront leur héroïne, retournée au XXe siècle, plus précisément en 1948, séparée de son amoureux écossais dont le sort reste incertain dans son époque lointaine.Artv, mercredi, 21 h et l’Extra de tou.tv

Quand Bean se prend pour Maigret

Après avoir été Blackadder, Mr. Bean et Johnny English, voilà que Rowan Atkinson marche dans les pas de Jean Gabin en prêtant ses traits au célèbre personnage du prolifique romancier Georges Simenon, Jules Maigret. Drôle de choix, n’est-ce pas ? Et pourtant, on embarque, même si ça ne casse pas la baraque ! Dans Maigret tend un piège d’Ashley Pierce, l’inspecteur cherche à mettre la main au collet d’un tueur en série qui s’en prend aux brunettes de grande taille dans le quartier Montmartre, tandis que dans Maigret et son mort de Jon East, il reçoit un coup de fil d’un homme prétendant être poursuivi dans les rues de Paris. De facture classique, très respectueux de l’oeuvre de Simenon, d’un charme suranné, le tout vaut surtout qu’on s’y attarde pour le plaisir de découvrir le sympathique acteur britannique dans un registre dramatique.

Artv, les 23 et 30 décembre, 21 h

Minuit, Christian



Après avoir dit la messe durant chaque vendredi l’été dernier, il fallait bien que Christian Bégin offre à ses ouailles sa version de la messe de minuit. Avec sa fidèle chorale, l’animateur recevra l’actrice Guylaine Tremblay, le conteur Fred Pellerin, l’humoriste Lise Dion, le chroniqueur Raed Hammoud et la chanteuse Lara Fabian.

Télé-Québec, dimanche, 22 h, en rediffusion lundi, 20 h

Le visionnement en continu de la semaine

Photo: Radio-Canada

Afin d’échapper à la frénésie des Fêtes, prenez de l’avance sur vos séries préférées grâce à Tou.tv Extra. Retrouvez ainsi les répliques assassines de Valérie (Sophie Cadieux) et de sa mère, Madeleine (Sylvie Léonard), dans les six premiers épisodes de l’irrésistible deuxième saison de Lâcher prise, de même que le vil Séraphin Poudrier (Vincent Leclerc), l’impétueuse Donalda (Sarah-Jeanne Poudrier) et l’ambitieux curé Labelle (Antoine Bertrand) dans les trois premiers épisodes de la troisième saison du western burlesque Les pays d’en haut. Attendez-vous à tout un choc à la fin du troisième épisode !Tou.tv Extra