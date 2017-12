L’empire des futures stars

C’est un classique du temps des Fêtes : les meilleurs espoirs de la planète hockey s’affrontent durant toute la période des Fêtes, et ce, jusqu’au 5 janvier. Cette année, pas de décalage horaire puisque le tournoi se tient dans la région de Buffalo. Pour le premier match préliminaire présenté ce soir, le Canada se mesure à la République tchèque.

Championnat du monde de hockey junior, RDS 2, 19 h

Vues en vrac

Qui dit saison des Fêtes dit beaucoup, beaucoup de cinéma qui réchauffe le cœur à la télévision. On remarque ce soir le classique chantant qui a rendu la famille Von Trapp célèbre, le premier film inspiré des contes de Fred Pellerin et le drame doux-amer sur le chant du cygne d’une station-service qui a donné à Serge Thériault l’un des plus beaux rôles de sa carrière, et quelques bouffées de nostalgie aux cinéphiles…

The Sound of Music, CTV, 19 h, Babine, suivi de Gaz Bar Blues, Télé-Québec, dès 20 h