«Le show du Refuge» — Pour les aider à s’en sortir

C’est devenu une tradition télévisuelle radio-canadienne : à l’aube du temps des Fêtes, la chaîne publique diffuse la captation du spectacle-bénéfice au profit du Refuge des jeunes de Montréal, toujours mené par le combatif Dan Bigras. Pour cette 27e édition, qui a réuni plus de 2000 spectateurs à la Place des Arts à la fin de novembre, il s’était entouré de la soprano Marie-Josée Lord, des « vétérans » Breen Leboeuf, Lulu Hughes et Luce Dufault, des « releveurs » Alexandre Désilets, Klô Pelgag, Philippe Brach et Désirée et du groupe vocal QWARTZ. Un beau mélange des genres et des générations pour aider les jeunes sans-abri de la métropole à s’en sortir.

Le show du Refuge Radio-Canada, dimanche, 20 h