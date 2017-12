Les flâneurs

Plus folles que jamais !

Les Fêtes approchant, Tou.tv Extra offre en primeur à ses abonnés non pas un, non pas trois, mais six épisodes de la deuxième saison de Lâcher prise, d’Isabelle Langlois, la reine des joutes oratoires jubilatoires. Comble du bonheur, cette deuxième saison s’annonce encore plus déjantée que la première et chaque échange entre Valérie (Sophie Cadieux) et son indigne de mère, Madeleine (Sylvie Léonard), plus explosif que jamais. Et lorsque Jean-François (Emmanuel Schwartz), frère du policier Simon (Jean-Moïse Martin), débarque dans le décor, rien ne va plus ! Bref, Valérie n’a pas fini de souffrir d’insomnie !