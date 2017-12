Renouer à l’avance

La deuxième saison de cette réjouissante comédie sur le délicat sujet de l’épuisement professionnel et personnel commencera seulement en janvier au petit écran. Il est possible de prendre un peu d’avance et d’engouffrer les six premiers épisodes de cette saison.

Lâcher prise, Extra de tou.tv, dès aujourd’hui

Dans l’oeil des autres

L’émission comique culte de la CBC présente habituellement à ce moment de l’année une revue de l’année. Cette fois, on constate un certain renouvellement puisque les rigolos du ROC s’emploient à illustrer comment les gens d’autres pays perçoivent le Canada.

This Hour Has 22 minutes – State of the World, CBC, 20 h

Les dessous d’une Loi

La Charte de la langue française, mieux connue sous le nom de loi 101, a passé le cap de la quarantaine à la fin de l’été. Ce documentaire donne la parole à cinq « artisans » de cette loi phare, dont Louis Bernard et Guy Rocher.

Dans les coulisses de la Charte, Canal Savoir, 20 h 30