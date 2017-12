140 millions d’heures d'écoute sur Netflix chaque jour en 2017

Le populaire service d’écoute de vidéos en continu Netflix a dévoilé dans un bilan annuel que ses abonnés à travers le monde ont consommé en 2017 plus de 140 millions d’heures de contenu par jour. Un total frôlant le milliard d’heures par semaine.

C’est au Mexique, selon les chiffres du géant du streaming, que le nombre d’utilisateurs se connectant sur une base quotidienne est le plus important. Et cette année, le jour où l’écoute a été la plus grande a été le dimanche 1er janvier — ce qui ne se révèle pas être une si grande surprise.

Selon les statistiques de Netflix, l’utilisateur moyen de la plateforme a regardé quelque 60 films entre le 1er novembre 2016 et la même date en 2017.

Science-fiction

Fort d’un sondage auprès de 60 000 abonnés dans 32 pays, Netflix souligne que ses utilisateurs « ont tenté de fuir la réalité en 2017 » en dévorant — à coup de séances d’écoute de plus de deux heures par jour — des séries comme Travelers, The OA et 3 %. Cette dernière se classe bonne deuxième du top 10 des émissions les plus intensément regardées. C’est la série American Vandal qui trône à ce palmarès, dans lequel on retrouve aussi 13 Reasons Why et Riverdale.

60 C'est le nombre de films regardés sur Netflix par un utilisateur moyen de la plateforme, entre le 1er novembre 2016 et la même date en 2017.

Le géant de la diffusion en continu a aussi sondé ses membres qui se rassemblent devant un écran en famille. C’est étonnamment la série Stranger Things qui arrive en tête de cette liste, devançant 13 Reasons Why. En outre, la nostalgie unit visiblement les foyers, car ce top 10 compte Gilmore Girls, Fuller House et Star Trek Discovery.

Écoute atypique

Dans son communiqué, Netflix souligne quelques faits étonnants qui ressortent de ses statistiques. Par exemple : un utilisateur qui possède beaucoup de temps a regardé Pirates of the Caribbean : The Curse of the Black Pearl 365 jours de suite.

Netflix a aussi souligné que quelqu’un en Antarctique a écouté en rafale la série Shameless. Ce qui, comme l’a souligné la plateforme, donne tout son sens à l’expression populaire « Netflix and chill ».