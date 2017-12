Les inspirants, au cube

Mammouth 2017 Télé-Québec, telequebec.tv et la page Facebook @MAMMOUTH tqc, vendredi, 20 h

Télé-Québec a rattrapé à sa façon un créneau abandonné par Vrak, qui rendait hommage aux « préférés » de son public adolescent avec le gala KARV. Voilà donc la première édition de la Soirée Mammouth, qui récompense les cinq « actions les plus inspirantes» de l’année, choisies par le jeune public invité à voter parmi une vingtaine de finalistes choisis par un jury de jeunes de partout au Québec. Durant la cérémonie diffusée en direct sur toutes les plateformes de Télé-Québec et animée par Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, les téléspectateurs seront invités à voter pour le lauréat dont le discours sera le plus inspirant, lequel remportera le prix Mammouth XXL.