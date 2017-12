Notre choix cette fin de semaine

Fin de saison (presque finie !)

C’est maintenant à Christian Bégin de fermer sa cuisine, à Véronic DiCaire de pousser la dernière note avec ses vedettes invitées, à Stéphane Bellavance de poser ses dernières questions, aux « hommes en or » de mener leurs dernières entrevues de l’année.

Curieux Bégin et Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 19 h et 21 h, ICI On chante et Au suivant, Radio-Canada, dès 20 h

Suite royale

Les passionnés d’histoires de monarques retrouveront sans doute avec plaisir Claire Foy dans le rôle d’Elizabeth II, maintenant une souveraine bien établie en pleine guerre froide.

The Crown, saison 2, Netflix, dès vendredi

Célébrer malgré l’éléphant

En entrevue la semaine dernière à TLMEP, François Morency, l’animateur de ce gala, indiquait qu’il devrait chasser très vite « l’éléphant dans la pièce » que constituent les révélations à propos de Gilbert Rozon. Espérons qu’il y arrivera…

Gala Les Olivier, Radio-Canada, dimanche, 20 h