Soirées en fêtes

Tradition des Fêtes



Dès le 11 décembre, petits et grands enfants pourront enfin se régaler de la 35e édition de l’incontournable programmation de Ciné-cadeau. Seront fidèles au rendez-vous Astérix le Gaulois, Lucky Luke, l’homme qui tire plus vite que son ombre, et Tintin le téméraire reporter. Seront aussi de la fête Ernest et Célestine (photo ci-dessus), d’après un scénario de Daniel Pennac, Phantom Boy, avec la voix d’Audrey Tautou, et Un monstre à Paris, avec les chansons de -M- et de Vanessa Paradis.

Drôle de fête​

Télé-Québec, tous les jours, 9 h, 15 h 30, 18 h 30

Pour une troisième année de suite, François Morency anime le Gala Les Olivier. Et pour une seconde fois de suite, ce sera sous le signe de la controverse. Rappelons que, l’an dernier, Mike Ward, couronné humoriste de l’année, avait boycotté le gala puisque le numéro qu’il devait y présenter avec Guy Nantel avait été censuré. Pour dénoncer la censure, plusieurs humoristes s’étaient présentés sur le tapis rouge puis sur scène le visage masqué. Osera-t-on faire allusion cette année à l’affaire Rozon ? Fera-t-on la promotion du Festival du rire de Montréal ? Ramènera-t-on sur le tapis les blagues de Guy Nantel sur la culture du viol ? Lors de son passage à Tout le monde en parle, dimanche dernier, l’animateur de ce 19e gala a promis de « tuer dès le début l’éléphant blanc dans la pièce ».

Fête d’enfants​

Radio-Canada, dimanche, 20 h