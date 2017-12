Globale tomate

La tomate est le fruit le plus consommé au monde et probablement le plus « globalisé ». Cette histoire de la diffusion exceptionnelle de cet aliment dans le dernier siècle, inspirée d’un ouvrage éponyme du coréalisateur et journaliste Jean-Baptiste Malet, offre un portrait peu reluisant de cette industrie.

L’empire de l’or rouge, TV5, 20 h

Les archives de Julie

Sa longue carrière télévisuelle offre assez d’extraits loufoques, psychotroniques, dérangeants et émouvants pour un épisode entier. Il fallait bien que ça finisse par arriver : l’ancienne démone de Radio-Canada, Julie Snyder, passe seule à la table d’André Robitaille et Edith Cochrane.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

On se souvient ?

Ce documentaire passablement mémorable offre une incursion dans les replis de la mémoire humaine, et ses particularités, les fascinantes comme les épeurantes…

Les maîtres de la mémoire, Explora, 21 h