Pour expliquer et avancer

Deux ans après le décès tragique de son fils, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer met en lumière dans ce documentaire les enjeux de la santé mentale, de la cyberdépendance et du suicide. Des enjeux complexes, trop souvent tus.

Bye, Radio-Canada Télé et ICI Première, 21 h

Pour un soir seulement…

Le magazine littéraire d’Artv, désormais offert seulement en format Web, revient au petit écran pour un unique épisode et reçoit pour l’occasion l’auteur Patrick Sénécal et le conteur et chanteur Fred Pellerin.

Lire/Spéciale 2017, Artv, 21 h

Ventes politiques

Cette épouvantable « pratique » du régime franquiste d’enlever des enfants de familles républicaines pour les vendre à des bien nantis est connue depuis des années. Ce documentaire allemand met des visages sur ce terrible phénomène avec la quête d’une femme qui découvre sur le tard qu’elle est un de ces bébés volés.

Les bébés volés du franquisme, Planète +, 21 h