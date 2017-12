Fin de saison (encore…)

Ça sent les vacances au petit écran avec le tout dernier épisode diffusé à Radio-Canada de l’émission jeunesse Salmigondis, pour lequel il reste heureusement une semaine de diffusion d’épisodes originaux à Télé-Québec, avec le dernier épisode de la première saison de la comédie Trop et le dernier épisode de la série documentaire sur les objets du quotidien, consacré à une chose qui nous servira beaucoup dans les prochains mois : la pelle.

Salmigondis et Trop, Radio-Canada, 7 h 30 et 19 h 30, Sacrés objets, TV5, 19 h

Portrait d’une légende

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand on apprend que Ben Bradlee était le rédacteur en chef du Washington Post qui a guidé les journalistes qui ont mis au jour le scandale du Watergate, ce documentaire sur sa carrière devient tout d’un coup très intéressant…

The Newspaperman : The Life and Times of Ben Bradlee, HBO Canada, 20 h