Sur vos écrans – Programmation des Fêtes

Gregory Charles est de retour à la barre de Crescendo, qui se décline cette année en trois émissions spéciales enregistrées devant public. Six chorales totalisant 120 chanteurs, d’écoles secondaires de Montréal, de Laval, de La Prairie et de McMasterville, se disputeront le titre de la « meilleure chorale Crescendo 2017 » sous les yeux des juges Sally Folk et Yann Perreau. En plus des répétitions et des prestations de chaque chorale, les jeunes choristes réuniront leur voix pour un numéro spécial.

Radio-Canada, mardi, 20 h

Le webmagazine littéraire Lire est de retour dans son format original pour un soir seulement. Avec ses collaboratrices Jocelyne Brousseau et Laurence Trépanier, l’animatrice Claudia Larochelle reçoit pour cette occasion unique les auteurs Patrick Senécal, qui recevait récemment une médaille de l’Assemblée nationale pour son millionième livre vendu et son apport à la culture québécoise, et Fred Pellerin, de retour de France où il a rodé son nouveau spectacle, Un village en trois dés.

Artv, mardi, 21 h

Bienvenue aux îles de la Madeleine

L’animateur français Michel Drucker le surnomme le « Cousteau québécois ». Impressionnée par son talent qu’elle a partagé avec enthousiasme sur les réseaux sociaux, Julie Snyder en a fait l’un de ses chroniqueurs l’été dernier à 5 à 7 aux Îles… avec Julie, à ICI Radio-Canada Première. Reconnu pour ses photos dans le prestigieux magazine National Geographic, le caméraman-plongeur madelinot de renommée internationale Mario Cyr convie les spectateurs à découvrir les fonds marins des îles de la Madeleine. L’accompagneront dans ces quatre épisodes France Beaudoin à l’animation, la spécialiste des mammifères marins Lyne Morissette et ses collègues scientifiques. Seront aussi de l’aventure à titre d’invités la navigatrice Mylène Paquette, l’actrice Guylaine Tremblay et le chanteur Marc Hervieux.

Le visionnement en continu de la semaine La signification de l’acronyme du titre de cette comédie dramatique (Single Mother I’d Like to F***) ne rend pas compte de la finesse de la série en huit épisodes que l’actrice et cinéaste Frankie Shaw a créée à partir de son court métrage du même titre et largement autobiographique. Cette plongée dans le quotidien d’une jeune mère célibataire habitant le sud « ouvrier » de Boston, sans le sou et surtout en cruel manque de contacts intimes, propose des portraits de mères révélateurs de notre époque qui ne tient pas ses promesses en matière d’indépendance et d’égalité des chances pour les femmes. Amusante, mais surtout réussie quand elle flirte avec l’émotion, SMILF offre également une vision de la sexualité individuelle féminine un peu moins romantique que ce qu’on nous montre habituellement au petit et au grand écran. Disponible uniquement en anglais, avec sous-titres anglais. — Amélie Gaudreau SMILF

CraveTV, un nouvel épisode tous les dimanches, dès 22 h

Radio-Canada, samedi, 19 h