Une «bonne vie»

Pour ceux qui ne sont pas rompus à l’histoire de la presse américaine, le nom de Benjamin Bradlee n'évoque probablement rien. Mais lorsqu’on ajoute qu’il a été rédacteur en chef du Washington Post de la fin des années 1960 jusqu’en 1991, plusieurs reverront le comédien Jason Robards l’incarner dans Les hommes du président, film qui raconte les dessous du Watergate… Ce documentaire consacré à son parcours de journaliste politique compte d’ailleurs des entrevues avec les deux collègues rendus célèbres pour ce scoop, Bob Woodward et Carl Bernstein, et a la particularité d’être décrit par Bradlee lui-même, à partir des enregistrements sonores de ses mémoires, intitulés A Good Life.

Newspaperman : The Life and Times of Ben Bradlee

HBO Canada, lundi, 20 h