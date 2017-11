Des retours remarqués

La petite bande de l’agence d’artistes ASK aura bien des gros ego et des grandes stars à gérer au cours de la deuxième saison de la jouissive série française «Appelez mon agent».

Ils sont fous ces agents !



Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Christophe Lambert, Fabrice Luchini : la petite bande de l’agence d’artistes ASK aura bien des gros ego et des grandes stars à gérer au cours de la deuxième saison de la jouissive série française Appelez mon agent. Comme si les agents n’en avaient déjà pas assez sur les bras, voilà qu’un nouveau patron, Hicham Janowski (Assaad Bouab), qui fait des millions grâce à la création d’un site de rencontres, prend les rênes de leur compagnie. La faute à qui ? À nulle autre que l’impétueuse Andréa (Camille Cottin), qui a convaincu son ancien camarade de classe de reprendre l’agence en main. Pour sa part, Mathias (Thibault de Montalembert) est enfin prêt à avouer à tous que Camille (Fanny Sidney) est sa fille. Or, cette dernière lui fait comprendre qu’elle préfère que leurs collègues ne l’apprennent pas. Au milieu des rivalités et des caprices de stars qui sont le lot quotidien de l’agence ASK, l’amour fou entre Gabriel (Grégory Montel) et Sofia (Stéfi Celma) survivra-t-il ? Une saison qui s’annonce encore plus déjantée que la première pour cette série qui dévoile des facettes pas toujours reluisantes du monde artistique. Et où les plus gros noms du cinéma français se moquent allègrement de leur image pour notre plus grand plaisir.



Appelez mon agent, Artv, jeudi, 20 h

Jean-René au pays de Justin​

Au début de l’automne, l’Infoman Jean-René Dufort n’a pas été très tendre lors de son bilan des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, soulignant avec panache les ridicules et les travers qui ont marqué la dernière année du règne de Denis Coderre. Secondé par l’Infogirl Chantal Lamarre et l’inénarrable MC Gilles, le superhéros de l’information remet ça cette semaine alors qu’il fera le bilan du 150e anniversaire du Canada.

Il ne mord pas, mais il cause​

Photo: Explora

Infoman, Radio-Canada, jeudi, 19 h 30​

Si Jean-René Dufort fait trembler certains politiciens, il y a fort à parier qu’Olivier Bernard fait faire des cauchemars aux pseudo-scientifiques… De retour pour une deuxième saison à la barre des Aventures du Pharmachien, le sympathique vulgarisateur scientifique s’apprête une fois de plus à démystifier les croyances populaires et tendances en santé. Alors que la consommation du cannabis sera légalisée l’été prochain, Olivier Bernard enquête sur les prétendus bienfaits du cannabis médical au premier épisode. Parmi les sujets chauds de l’heure, le Pharmachien s’intéressera entre autres aux OGM, au TDAH, aux traitements contre le cancer et à l’allaitement.

Le visionnement en continu de la semaine

Les aventures du Pharmachien, Explora, vendredi, 19 h 30

Première série documentaire de Club Illico, Pablo Escobar, raconté par son fils, d’Olivier Aghaby (la comédie dramatique Comment survivre aux week-ends ?), promet d’être à des années-lumière de la populaire série dramatique Narcos. Tournée en Colombie, cette série de deux épisodes d’une heure donne la parole à différents membres de l’entourage du célèbre narcotrafiquant de Medellín, dont sa femme, Maria Victoria Henao, et son fils, Juan Pablo, qui avait 16 ans lorsque celui-ci est décédé en 1993. Refusant de suivre les traces de son père, ce dernier, auteur du livre Pablo Escobar, mon père, y dénonce notamment les mensonges et les erreurs de la série Narcos.



Pablo Escobar, raconté par son fils, Club Illico, dès le 30 novembre