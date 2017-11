Une autre Anne

De la télé réconfortante en ce jour d’Action de grâce des Américains, cette autre nouvelle relecture télévisuelle du classique de Lucy Maud Montgomery s’avère un bon choix. Moins réussie que la version présentée cet automne à Radio-Canada, mais pas désagréable pour autant.

Anne of Green Gables, suivi de Anne of Green Gables : The Good Stars, PBS, dès 19 h

Téléphones-mouchards

Un des reportages de cette émission devrait intéresser particulièrement les propriétaires d’un téléphone cellulaire, c’est-à-dire une majorité d’entre nous. On y révèle des brèches dans la sécurité des réseaux de téléphonie mobile au pays.

Enquête, Radio-Canada, 21 h

Cure de jeunesse

Le cinéaste américain Spike Lee se permet pour cette première série télé de revisiter le film qu’il l’a fait connaître et de le remettre au goût du jour sans trahir l’esprit de celui-ci.

Nola Darling n’en fait qu’à sa tête (She’s Gotta Have It) Netflix, dès aujourd’hui