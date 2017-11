La longue dame lumineuse

À quelques jours du 20e anniversaire de son décès, ce très long portrait consacré à la chanteuse française Barbara défait cette image un peu trop dramatique que l’on se fait très souvent d’elle. Les riches archives visuelles et les témoignages de ses proches nous la présentent comme une personne joyeuse et drôle, beaucoup plus que son oeuvre. Pour les fans et ceux qui pourraient le devenir…

Un jour, un destin : Barbara, au-delà des apparences, TV5, 20 h

Agatha, encore et toujours

La plus récente adaptation cinématographique du Crime de l’Orient-Express, toujours en salle, a reçu un accueil plutôt froid. Ce ne fut pas le cas de cette adaptation télévisée d’un autre grand classique d’Agatha Christie, Dix petits nègres, une minisérie en trois épisodes produite par la BBC. Suite les mardis à venir, même heure, même poste !

Ils étaient dix, Artv, 22 h