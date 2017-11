Diplomatie québécoise

Début d’une courte série documentaire consacré au développement des relations internationales du Québec depuis une cinquantaine d’années. Le premier épisode porte sur les effets de la doctrine Paul Gérin-Lajoie.

Le Québec et le monde, Canal Savoir, 17 h 30

La bande à Fred

Début d’une deuxième saison de portraits des véritables citoyens de Saint-Élie de Caxton, qui habitent en version plus fictive les histoires de Fred Pellerin.

Saint-Élie-des-Légendes, Radio-Canada, 20 h

Hommes à louer

Une malheureuse erreur s’est glissée dans une suggestion télé du D mag de ce samedi : le documentaire Le lait : mensonges et vérités n’est pas diffusé ce soir, mais mercredi, même heure. Le documentaire présenté ce soir n’est toutefois pas dénué d’intérêt, puisqu’il donne la parole à quatre hommes qui pratiquent la prostitution, de plus en plus souvent auprès de clientes.

Escortes masculines, Télé-Québec, 20 h