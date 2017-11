Notre choix cette fin de semaine

Dans la tête de Jim en Andy

Si vous avez vu le film Man on the Moon, un drame biographique sur le comique américain Andy Kaufman, vous vous souvenez sans doute de l’interprétation très réussie de Jim Carrey dans le rôle principal. Le comédien s’était complètement investi dans ce rôle, au point de ne plus en décrocher. Ce documentaire tourné dans les coulisses du tournage du film dévoile l’ampleur du phénomène

Jim & Andy : The Great Beyond, Netflix, dès vendredi

Des Guy un dimanche

Alors que Guy Nantel ira parler de la controverse suscitée par un numéro de son nouveau spectacle chez Guy A. Lepage, nous pourrons entendre les confidences du légendaire Guy Lafleur à Paul Arcand. Aussi à la table de Guy A., les trois principales actrices de la série Fait divers, Fred Pellerin et les écrivains Sophie Bienvenu, Christian Guay-Poliquin et David Goudreault.

Tout le monde en parle, Radio-Canada, dimanche, 20 h, Conversation secrète, TVA, dimanche, 21 h