Des classiques revisités

D’où viennent les superhéros ?

Cette semaine sort au grand écran La ligue des justiciers, où Batman, Wonder Woman, Superman et autres superhéros luttent contre le Mal. Si Anne la maison aux pignons verts n’est pas trop votre tasse de thé et que l’histoire américaine vous fascine, vous trouverez sans doute votre compte dans Les superhéros démystifiés, présenté en deux parties à Canal D. Et pas besoin d’être un geek devant l’Éternel pour en savourer chaque seconde ! Premier projet réunissant des artistes de DC Comics et de Marvel, ce captivant et dense documentaire rappelle dans quel contexte sont apparus Superman et compagnie, comment les superhéros, et les supervilains sans qui ils n’ont pas de raison d’être, se sont faits le reflet de l’Histoire et comment ils ont été eux-mêmes à la merci du changement des mentalités.

Un doublé Anne

Jeudi, les Américains célèbrent l’une des fêtes les plus populaires de l’année. Non, ce n’est pas l’Halloween ni Noël, mais bien Thanksgiving. Pour souligner cette occasion, la chaîne PBS propose de revisiter une oeuvre populaire chantant les valeurs familiales, Anne la maison aux pignons verts, de la romancière canadienne Lucy Maud Montgomery. Et deux fois plutôt qu’une ! Dans un premier temps, on peut revoir Ella Ballentine dans le rôle de la rouquine héroïne de onze ans aux côtés de Sara Botsford et de Martin Sheen, qui incarnent Marilla et Matthew Cuthbert, dans le téléfilm Anne of Green Gables. Le plaisir se poursuit avec Anne of Green Gables : The Good Stars, où Anne, âgée de treize ans, rencontre Gilbert Blythe (Drew Haytaoglu), qui deviendra l’homme de sa vie.

Chère Agatha

La nouvelle mouture du Crime de l’Orient-Express au cinéma vous a déplu ? Pour les trois prochaines semaines, plongez dans l’univers élégant et glacial d’Ils étaient dix, adaptation de Dix petits nègres d’Agatha Christie produite par la BBC. Miranda Richardson, Sam Neill et Charles Dance sont au nombre des convives mystérieusement assassinés un à un sur la petite île du Soldat.

Le visionnement en continu de la semaine​

«Rumble» — L'empreinte musicale Ce condensé télévisuel du documentaire de Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana met en lumière l’empreinte des cultures autochtones d’Amérique du Nord sur un siècle de musiques, du blues au jazz en passant par le métal. Bien garni d’images d’archives, le film donne la parole aux artistes qui ont profité de cette influence et à ceux qui en sont les artisans, dont la vétérane Buffy Sainte-Marie. Rumble : l’influence amérindienne sur la musique populaire. RDI, jeudi, 20 h

Après cinq ans de vie commune ronflante, Magalie annonce à Bertrand qu’elle a besoin d’une pause. À peine l’amoureux éconduit a-t-il le temps d’échouer dans l’appartement de Gus, militaire ayant posé des webcams chez ses voisins, que Magalie prend pour coloc le séduisant globe-trotteur Henry. Comment Bertrand va-t-il reconquérir le coeur de sa douce ? S’inspirant de L’art de la guerre de Sun Tzu, il lui fera croire qu’il fait le tour du monde… Composée de dix courts épisodes, Il revient quand Bertrand ? est une websérie rigolote produite par Arte à prendre très à la légère et à consommer un jour d’ennui.