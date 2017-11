Prétendant au ballon rond (bis)

On vous a glissé un mot de cette nouveauté dans cette même section hier, par erreur. Mea culpa : c’est plutôt ce soir qu’est diffusé le premier épisode de ce drame sportif dans les coulisses d’une équipe de soccer professionnel montréalaise…

21 Thunder : l’équipe du tonnerre, Vrak, 20 h

Fin de saison, suite

Deux autres fictions prennent congé ce soir. Béatrice et son entourage reviendront pour une ultime saison en janvier, tandis qu’il sera possible de voir la 2e saison de Blue Moon dès mercredi prochain sur AddikTV.

Au secours de Béatrice, suivie de Blue Moon, TVA, dès 20 h

« L’art » du kompromat

Au programme ce soir, un reportage sur une technique développée par le KGB pour faire taire opposants, journalistes et consorts : le « kompromat », qui consiste à filmer les gens en secret et à diffuser les images (plus ou moins truquées), ou à menacer de le faire…

Envoyé spécial, TV5, 20 h