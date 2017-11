Notre choix cette fin de semaine

10 novembre 2017

Insomnies documentaires

Alors que les Rencontres internationales du documentaire de Montréal battent leur plein dans la métropole, Radio-Canada propose de poursuivre l’expérience au petit écran, de nuit… La chaîne propose toute la fin de semaine une douzaine de documentaires d’ici et d’ailleurs, dont Claude Gingras critique, Le goût d’un pays et Rumble.

Nuits du documentaire, vendredi, samedi et dimanche, Radio-Canada, dès 23 h 59

Les 15 ans du « bum »

Depuis que cette émission musicale essentielle existe, il y a eu quatre « belles » et un seul « bum ». Pour célébrer les 15 ans de Normand Brathwaite à l’animation et à l’accompagnement musical, on lui prépare une soirée avec une ribambelle de chanteuses qui lui rendront hommage.

Belle et bum, Télé-Québec, samedi, 21 h