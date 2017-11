Dernier grand tour de piste

Le documentaire Long Time Running de Jennifer Baichwal (Manufactured Landscapes) et Nick de Pencier, d’abord présenté au TIFF puis passé en coup de vent sur les grands écrans, suit l’ultime tournée du groupe phare du rock du ROC, The Tragically Hip, alors que son chanteur et auteur Gord Downie se sait condamné par un cancer du cerveau, qui l’emporta finalement le 17 octobre dernier. Pour les fans et les curieux.

Long Time Running ​CTV, dimanche, 20 h