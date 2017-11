Histoires de chutes et d’une renaissance

On vous propose cette semaine un docufiction qui relate un épisode méconnu de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une série dramatique de truands montréalais, un documentaire sur la nouvelle vie d’une caverne et la « double vie » d’un acteur, le temps d’un film…

La fin d’un gouvernement « fantôme »

Curieux et fascinant objet télévisuel que ce documentaire qui use avec élégance et justesse de la proverbiale « reconstitution historique » pour raconter un chapitre méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Ce procédé, qui dépasse rarement l’exercice pédagogique, s’imbrique à merveille avec les explications d’historiens à propos des derniers jours du gouvernement collaborationniste de Vichy après la libération de Paris. Hitler réquisitionnera le château de Sigmaringen, dans le sud de l’Allemagne, pour y terrer ce gouvernement en déroute qui ne dirige plus rien, sinon l’illusion que la fin n’est pas pour demain. À voir. Sigmaringen, le dernier refuge, TV5, lundi, 20 h

Chute d’un parrain, en français !

Photo: ICI Radio-Canada

Nous vous avions glissé un mot de cette série en septembre, lorsqu’elle a débuté en version originale anglaise sur les ondes de CityTv. Nous avions alors déploré le fait que ce récit romancé de la déroute de Vito Rizzuto ne se déroulait qu’en anglais, alors qu’il a principalement pour décor Montréal. Les très courts extraits que nous avons pu voir (et surtout entendre) dans les publicités diffusées sur les ondes d’ICI Radio-Canada laissent croire que la version française ne sera guère mieux à ce chapitre. Ça mine un peu ce thriller policier, au demeurant bien fait et divertissant. Les liens du sang, ICI Radio-Canada, samedi, 21 h

Lascaux 2.0

Photo: ICI Explora

Découverte par hasard en 1940 par une bande d’adolescents, la grotte de Lascaux, dans le sud de la France, avec ses impressionnantes fresques préhistoriques, n’est plus accessible aux visiteurs depuis plus de 50 ans. Les curieux peuvent désormais s’extasier devant une réplique de la grotte, ouverte depuis bientôt un an. Ce documentaire explique dans le détail le processus d’élaboration et de construction de cette réplique et donne même la parole à l’un des découvreurs de ce joyau de l’humanité. La nouvelle grotte de Lascaux, ICI Explora, samedi, 20 h